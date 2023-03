Top départ pour les 24 heures vélo du Bois de la Cambre

Ils sont près de 9000 à participer ces samedi et dimanche aux 24h Vélo du Bois de la Cambre. Cette 37e édition se tient comme chaque année dans le célèbre espace vert du sud de Bruxelles et rassemble des troupes de guides et scouts de toute la Belgique.

Deux grandes catégories au programme de cette compétition dont le départ a été donné ce samedi à 11h30 : une course vitesse pour les vélos de course et une course folklorique à laquelle participent des équipages montant un cycle transformé.

Le thème de cette année : la préhistoire et l’univers de Jurassic Park.

Une autre course est aussi organisée : les 5h VTT. Celle-ci est cette fois réservées au louveteaux et lutins de 8 à 12 ans (4800 participants).

Si le départ des 24h a été donné sous le soleil, la pluie a rapidement fait son apparition. Averses, vent et froid devraient accompagner les coureurs ce samedi, la nuit prochaine et même, selon les prévisions météorologiques, jusqu’à la fin de l’épreuve, ce dimanche, 11h30. ​​​​​​​