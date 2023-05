Top cinq des I.A. prêtes à remplacer Oasis, Drake, Kurt et Jay-Z

"Cette fois, c’en est trop !". On imagine aisément que chez Universal Music Group, voir ce faux duo de Drake et de The Weeknd – deux de leurs machines de guerre – faire un carton de 15 millions d’écoutes avec "Heart on My Sleeve" sur TikTok est mal passé. Posté le 4 avril dernier par Ghoswritter 977, ce morceau deepfake est le premier à faire sortir un major du bois. Ce point de bascule qui pose des questions légales a poussé UMG à faire retirer le single des réseaux sociaux et des plateformes de streaming musical. Après avoir récolté 230 000 vues sur Youtube et 630 000 streams sur Spotify en moins d’une semaine (une performance aussi bonne que celle d’un vrai artiste), Universal évoque dans un communiqué "une contrefaçon" et "une fraude".