Top 100 des enseignes commerciales de Belgique : celles qui montent, celles qui descendent. Et les centres commerciaux, has been ?

Coup de sonde sur le commerce ce matin sur les antennes de La Première après la publication du top 100 des enseignes commerciales de Belgique. Une étude menée par l’agence leader du marché des données de distribution dans le Benelux et qui donne un aperçu de l’évolution économique du pays et les grandes tendances du commerce aujourd’hui. Car le commerce bouge il suffit de regarder autour de soi pour s’en rendre compte. Si Bpost demeure en tête, c’est également l’un des acteurs ayant supprimé le plus, à l’image du secteur bancaire, comme l’a expliqué notre collègue Thierry Vangulick à Marie Van Cutsem dans Matin Première.