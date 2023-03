"Tootsie", le film culte avec un Dustin Hoffman travesti à revoir dans Classic Ciné

Dans Classic Ciné cette semaine, retrouvez le légendaire Dustin Hoffman dans Tootsie, le film culte de Sydney Pollack. Rendez-vous le mercredi 15 mars à 20h40 sur La Trois !

Que raconte Tootsie ?

Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d'une forte personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui attirer un vrai public de fans. Si ce nouveau statut n'est pas pour lui déplaire, il se trouve bientôt confronté à un dilemme difficile : comment avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, qu'il est en réalité un travesti amoureux d'elle ?

Réalisé par Sydney Pollack (Out of Africa, The Firm ...), et sorti en 1982, Tootsie avait été un énorme succès public et critique. Le film était le deuxième le plus rentable de l'année et avait été nommé pour dix Oscars, dont celui du meilleur film. La comédienne Jessica Lange avait remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Julie Nichols.