Toots Thielemans revisité, gagnez deux places

La légende du jazz Toots Thielemans, décédé il y a six ans, aurait eu 100 ans cette année.



Guitariste et harmoniciste connu dans le monde entier, ce " ket " de Bruxelles a marqué l’Histoire de la Belgique et inspiré de nombreuses générations de musicien.ne.s de jazz partout dans le monde.

Cinq musicien.ne.s, ont reçu l’invitation de revisiter à leur manière le répertoire de Toots, pour ramener sa musique à l’essence du jazz : dans l’intimité explosive et joyeuse d’un jazz club, et dans la plus pure tradition bruxelloise.

Un hommage, mais aussi une fenêtre ouverte vers l’avenir du jazz.

Gagnez deux places pour ce concert, à la jazz station le 30 Avril