Toots Thielemans, légende belge du jazz international

Jean-Baptiste Thielemans est né à Bruxelles le 29 avril 1922. Ses parents sont gérants d’un café dans le quartier des Marolles où joue régulièrement un accordéoniste. Devant l’intérêt que le bambin porte au musicien, ses parents l’inscrivent des l’âge de trois à un cours d’accordéon. L’enfant apprend à jouer de l’accordéon diatonique. Plus tard, en 1938, l’adolescent s’intéresse à l’harmonica qui occupe une place importante dans l’orchestre de Ray Ventura. Et comme tout fana de musique qui se respecte, il adopte l’instrument. Privé de l’université en raison de la deuxième guerre mondiale, il se passionne pour le jazz, musique qui lui berce les oreilles pendant l’occupation. Le jazz et l’harmonica sont-ils compatibles ? Dans les clubs qu’il fréquente, on lui conseille de changer d’instrument. Influencé par Django Reinhardt, il se met à la guitare. Sur sa route, il croise ses idoles Charlie Parker et Benny Goodman qu’il accompagne sur sa tournée européenne en 1949. Dans les endroits où l’artiste se produit, on trouve que son nom de baptême n’est pas assez swing et on le surnomme Toots en référence au saxophoniste américain, Toots Mondello et au trompettiste, Toots Camarata.

Installé à New-York au début des années 50, il joue de la guitare dans le quintet du chef d’orchestre britannique Georges Shearing. Il s'en donne également à coeur joie avec la formation All Stars de Charlie Parker. En parallèle, le musicien compose. En 1961, c’est la consécration avec son titre " Bluesette " qui révèle son talent de guitariste mais également de siffleur (ça, c’est un art difficile). C’est désormais pour notre Toots national, la renommée internationale. Soliste à l’harmonica, il compose pour la télévision, le cinéma et la publicité. Devenu une figure marquante du jazz, il est sollicité par de nombreux artistes. Il est aux côtés des plus grandes figures du jazz et autres genres aussi. Ainsi, il accompagne Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Dizzy Gillepsie, Oscar Peterson et les artistes rock comme Paul Simon ou encore Julian Lennon. Multi-instrumentiste, il effectue ses missions tantôt à la guitare, tantôt à l’harmonica et également, au sifflet.

Joueur de jazz reconnu, Toots Thielemans s’attaque aux répertoires des plus grands musiciens de jazz mais commet aussi des albums et donne bien sûr des cours de musique. L'artiste ne cesse de jouer. Il donne jusqu’à 200 concerts par an à travers le monde. Même l’accident cardiaque qui le prive de la dextérité de sa main gauche en 1981 n’entrave pas sa soif de faire de la musique. Une carrière qui lui vaut de multiples récompenses. Docteur Honoris Causa de l’Université Libre de Bruxelles en 2001, citoyen d’honneur de La Hulpe, le Roi Albert II lui confère le titre de baron. Parmi les autres grandes dates de sa carrière, en 2010, Toots Thielemans rejoint Philip Catherine à l’église de Liberchies pour un concert à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Django Reinhardt. En mars 2014, le musicien décide de mettre un terme à sa carrière. Il s’éteint le 22 août 2016. Et depuis, la section musique de la Bibliothèque royale de Belgique abrite le fonds Toots Thielemans qui rassemble des centaines de documents sonores et des milliers de photographies, coupures de presse, programmes et autres traces de la magie générée par un génie des notes.