La longue carrière de Toots est ici évoquée à l’aide de nombreuses archives et de commentaires de sa mère, de son manager et de Raymond Devos, de ses amis musiciens Paul Simon, Billy Joel et Ozark Henry dans le monde du rock, de Herbie Hancock, Kenny Werner, Jaco Pastorius, Hein van de Geyn, Philip Catherine, Nathalie Loriers, Bruno Castellucci et de bien d’autres encore dans le domaine du jazz.

Mais plutôt que de se tourner uniquement vers son passé, Toots souhaitait également montrer qu’à 86 ans (à l'époque du film), son calendrier restait très chargé puisqu’il donnait encore plus de 100 concerts par an dans le monde entier.