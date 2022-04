Toots Thielemans à l'honneur

Pour célébrer ce qui aurait dû être le 100e anniversaire de cette figure iconique du jazz belge ce 29 avril, Patrick Bivort revient sur le parcours artistique du célèbre harmoniciste, Toots Thielemans : ses compositions, les collaborations inédites, quelques-unes de ses anecdotes croustillantes et plusieurs témoignages de personnes qui ont joué avec lui. De Pat Metheny à John Scofield en passant par Philip Catherine, Bruno Castellucci, Quincy Jones, Eliane Elias, Jamie Cullum… Jean-Baptiste Frédéric Isidore Thielemans ou, tout simplement "Toots", est l’un des musiciens belges les plus respectés et connus dans le monde. Il est décédé le lundi 22 août 2016 à l’âge de 94 ans.