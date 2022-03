Toots sous les feux de la rampe en mai à Bruxelles

Plus de 200 concerts gratuits

Après l'édition alternative "Balcony" de 2021, le Brussels Jazz Weekend sortira à nouveau le grand jeu sous sa forme originale. L'équipe de BRU JAZZ WE offrira au public plus de 200 concerts gratuits répartis entre quatre places de Bruxelles et de nombreux lieux indoor. Le dernier week-end de mai sera non seulement synonyme de jazz sous toutes ses formes, mais aussi d'énergie musicale vibrante et de vie urbaine animée. Le podcast attitré du Brussels Jazz Weekend (Jazziness), très écouté depuis sa création, se parera lui aussi des couleurs de Toots le temps du festival. L'historien du jazz et journaliste Frederik Goossens reprendra le micro face à Ellen Leemans, novice de la culture jazz. Ensemble, ils se plongeront dans la musique, la vie et l'héritage de Toots, en animant ce podcast conçu aussi bien pour les connaisseurs aguerris que pour les nouveaux initiés.

Histoire de se mettre dans l’ambiance, voici le concert de Toots donné en 2009 à Dinant.