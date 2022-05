« Toots 100. The Sound of a Belgian Legend » au KBR Museum < 31/08/2022

Bruxelles et le jazz sont inextricablement liés. En collaboration avec la Fondation

privée Toots Thielemans, The Legacy of Toots Thielemans asbl et visit.brussels, KBR et

le MIM font de 2022 une véritable année Toots, à travers diverses activités et initiatives

dans toute la ville. L’exposition à KBR et un concert d’anniversaire à Bozar en sont les moments forts. Parmi les autres événements au programme, citons encore le Brussels Jazz Weekend, le Festival Brosella.