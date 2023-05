Toon Cruyt, docteur de Soudal-Quick Step : "Il n’y a aucun cas dans le personnel, la contamination se passe dans le peloton"

Les tests PCR ont été réalisés pendant le jour de repos. "On a eu les résultats un quart d’heure avant l’arrivée de l’étape de ce mardi, vers 17 heures Malheureusement, on avait quatre cas positifs. Trois des quatre avaient des symptômes et le quatrième ne se sentait pas bien. Il espérait être mieux pendant la course, c’est peut-être une explication de ses mauvaises sensations", explique le docteur Cruyt, au micro de Samuël Grulois.



L’équipe se retrouve amputée de moitié d’un coup. "C’est une deuxième 'bombe' en quelques jours après Remco. Maintenant on doit essayer d’encore faire quelque chose avec les trois qui restent. Cela va prendre un ou deux jours pour s’organiser. Voir qui reste ou pas. moi je reste". Mais combien de coureurs termineront le Giro ? "Si 100 coureurs arrivent à Rome (ils sont encore 142 en course actuellement, ndlr), ce sera bien. Je ne connais pas la situation dans les autres équipes. Je laisse le soin à l’organisation de faire le compte".



Soudal-Quick Step aura-t-elle dû prendre plus de précaution ? Le docteur Cruyt maintient que non. "Au sein du personnel, on n’a encore aucun cas positif. J’ai de nouveau testé tout le monde ce mardi. Je pense que la contamination se passe dans le peloton. Tu peux essayer de l’éviter. Tu peux penser que tu peux l’éviter. Mais il ne faut pas lutter contre quelque chose contre lequel tu ne peux pas gagner", conclut fataliste, le médecin du Wolfpack.