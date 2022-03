Tool partage un extrait du clip de la version prolongée d’Opiate

Le groupe nous offre aujourd’hui sa première vidéo en 15 ans avec "Opiate²" une version réimaginée et prolongée du titre original de l’EP Opiate.

Il s’agit donc ici d’un court-métrage de 10 minutes créé par l’artiste Dominic Hailstone et le guitariste Adam Jones qui figurera sur un Blu-Ray. On y trouvera aussi des "interviews et remarques d’invités" ainsi qu’un livret de 46 pages avec des photos des coulisses.

La plus grande différence entre la chanson originale et la version réinventée est plutôt structurelle, avec une section étendue pour le batteur Danny Carey. Selon le NME, le son est également plus net, mettant en valeur les instruments plus clairement dans le mixage.

Tool a partagé un extrait de 3 minutes de ce court-métrage :