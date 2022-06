Cette bande de copain est de retour après deux années de pause ; une période qu’ils qualifient davantage comme une pause médiatique qu’une réelle pause professionnelle.

"On s’est reposé déjà parce qu’on sortait d’une très grande tournée de 500 dates. Et puis, on a pris le temps d’écrire notre nouvel album qui s’appelle "C’est la vie" et dont on est super fière. Ce n’était pas une pause en fait, nous en tant que groupe, on ne s’est jamais posé ; c’était une pause médiatique".