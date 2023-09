Tony Visconti partage ses premières impressions et ses derniers souvenirs de David Bowie

Le futur coffret Produced By Tony Visconti avec des titres de Marc Bolan, Thin Lizzy, U2, The Damned, Manic Street Preachers, Rick Wakeman, Elaine Paige, Adam Ant et bien d'autres, illustre toute la gamme des collaborations du producteur new-yorkais, mais pour la plupart des amateurs de musique, Visconti restera surtout connu pour son travail avec son grand ami David Bowie.

Visconti et Bowie ont collaboré pour la première fois en 1967 sur Let Me Sleep Beside You de ce dernier, une chanson initialement rejetée par la maison de disques de Bowie, qui a finalement vu le jour en 1970 : leur amitié a persisté jusqu'à leur travail commun sur le dernier album de Bowie, le très acclamé Blackstar, sorti en 2016.

Dans une nouvelle interview publiée dans MOJO magazine, Visconti fait part de ses premières impressions et de ses derniers souvenirs de David Bowie.

"Quand je l'ai rencontré, David était un jeune homme enthousiaste, très enthousiaste, il avait à peine rencontré un Américain, alors il était à fond sur moi", se souvient Visconti. "Une fois que nous avons commencé à parler, nous avons découvert que nous aimions les mêmes choses. Avant de connaître le succès, nous sommes restés amis pendant deux ou trois ans. Nous avons renforcé notre amitié en vivant sous le même toit. Nous recevions toujours des visiteurs, Haddon Hall était pratiquement une maison ouverte. "

"Je me souviens d'une fois où nous avons reçu un type avec une superbe coupe de cheveux et David l'a regardé intensément pendant toute la durée de sa visite. Dès qu'il est parti, David s'est précipité dans la salle de bains et s'est coiffé pour avoir cette même coupe. Il était toujours ouvert à toute forme d'influence. Ses antennes étaient toujours en place".

"Plus tard, la richesse et la célébrité lui ont permis de rencontrer tout un cercle de personnes qui n'étaient pas de mon domaine : des acteurs très célèbres, des milliardaires et tout le reste", explique Visconti. "Il évoluait dans le monde de l'art. Il pouvait parler avec éloquence de n'importe quel sujet et s'intégrer partout. S'il se trouvait avec une bande de Londoniens, il se remettait à parler comme s'il venait de Bromley. "

"Il y avait beaucoup de gravité chez lui pendant ses dernières années, c'était un vrai penseur. Mais lorsqu'il a enregistré Blackstar, et qu’il savait que son temps pourrait être limité, son sens de l'humour n'en a pas été altéré pour autant. Il était toujours très ouvert et amical. Il a dit à tout le monde : "Je ne peux pas venir au studio tous les jours pour des raisons médicales." Mais il était toujours aussi heureux d'être en studio".