Tony Parker espère de la patience avec Wembanyama, un joueur qui va "dominer la NBA"

Parker et Wembanyama, c’est un duo qui se connaît déjà bien. Comme l’explique l’ancien meneur de San Antonio : "Je le connais depuis quelques années maintenant. Ils étaient sous nos radars quand on scoutait pour mon équipe de basket en France (ndlr : Lyon-Villeurbanne). Il a joué pour mon équipe, on a gagné un championnat ensemble."

Du coup, Tony Parker s’est personnellement occupé d’accueillir Wembanyama dans sa nouvelle franchise au début de l’été : "Je suis très heureux. Très heureux pour lui car je sais qu’il voulait être drafté par les Spurs. Quand je suis arrivé à San Antonio pour l’été, on a mangé ensemble chez moi. C’était chouette de pouvoir prendre de ses nouvelles. On a parlé de San Antonio, il était très heureux d’avoir rencontré Tim Duncan, Manu Ginobili et les autres anciens Spurs."