Tony Joe White : "The Beginning" réédité

Tony Joe White The Beginning Track Listing:

1. Who You Gonna Hoo-Doo Now (5:01)

2. Ice Cream Man (3:27)

3. Wonder Why I Feel So Bad (3:55)

4. Going Back To Bed (5:11)

5. Down By The Border (4:15)

6. More To This Than That (4:15)

7. Drifter (5:18)

8. Rebellion (4:33)

9. Rich Woman Blues (5:16)

10. Raining On My Life (4:20)

Le titre " Polk Salad Annie ", immense hit de Tony Joe White a été intégré à la bande-son du biopic sur Elvis Presley et connait un regain d’intérêt depuis lors.