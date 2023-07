Tony Iommi rejoint sur scène Hollywood Vampires pour jouer "Paranoïd" de Black Sabbath

Le supergroupe Hollywood Vampires, composé de Johnny Depp, Alice Cooper et Joe Perry, s'est produit mardi soir (11 juillet) à Birmingham, ville d'origine des légendes du heavy metal Black Sabbath.

Puisqu'ils étaient dans le coin, ils ont invité le légendaire guitariste de Sabbath, Tony Iommi, sur scène pour un rappel de "Paranoid".

Iommi a eu l'occasion d'interpréter le solo de guitare de la chanson, pour le plus grand plaisir du public de Birmingham.

Dans une récente interview, Iommi a déclaré qu'il avait décliné l'invitation de Black Sabbath au festival Power Trip et que ses jours de tournée étaient révolus.

Il a toutefois ajouté qu'il se sentait suffisamment en bonne santé pour se produire occasionnellement, comme lors des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, aux côtés d'Ozzy Osbourne. La participation au concert des Hollywood Vampires laisse présager de nouvelles apparitions de Iommi sur scène à l'avenir.

"Je vais sortir, je suppose, et faire quelque chose dans ce sens", a-t-il déclaré. "On m'a demandé de faire diverses choses, et nous verrons ce qui se passera. "