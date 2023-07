Tony Iommi découvre le fossile à son nom

Tony Iommi, guitariste de Black Sabbath, a reçu une sculpture grandeur nature d'un fossile préhistorique portant son nom.

En 2021, le paléontologue et fan de heavy metal Mats Eriksson a découvert en Russie le fossile de 469 millions d'années d'un vertébré marin ressemblant à une anguille. Il avait baptisé la nouvelle espèce Drepanoistodus Iommii en l'honneur de son guitariste préféré.

Cette semaine, Eriksson a été invité à Velvet Music Rooms à Birmingham, depuis son domicile en Suède, pour présenter à Tony Iommi un modèle grandeur nature du fossile, créé par le sculpteur Esben Horn.

"Lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai été très choqué d'apprendre qu'un fossile portait mon nom !" admet le musicien. "J'ai été un peu malmené par mes amis, qui se sont amusés à me traiter de vieux fossile, mais je trouve ça génial, c'est un véritable honneur."

"C'est sans doute la chose la plus bizarre qui ait jamais porté mon nom, mais j'en suis très fier et je voulais remercier Mats et son équipe en personne d'être des fans aussi brillants. J'ai été ravi de rencontrer Mats et Esben aujourd'hui et de recevoir une superbe réplique du fossile d'Iommi."

Mike Olley, directeur général de Westside BID, a organisé les présentations : "Je suis ravi que nous ayons pu organiser une rencontre entre Tony, Mats et Esben, et remettre à Tony la maquette du fossile qui porte son nom."

"Tony est l'un des plus grands héros du rock de Birmingham et c'est un geste fantastique de la part de Mats et d'Esben que de l'honorer de cette manière. Il est maintenant officiellement un vieux fossile !"

Mats Eriksson a également nommé des fossiles en l'honneur de Lemmy Kilmister de Mötörhead, d'Alex Webster de Cannibal Corpse et de King Diamond. D'autres fossiles ont été baptisés en l'honneur de Gojira, Rotting Christ, Ian Paice de Deep Purple et Tomas Haake de Meshuggah.