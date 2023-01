Tony Iommi (Black Sabbath) se remet au travail

C’est dans une vidéo postée pour la nouvelle année que le guitariste de Black Sabbath a révélé qu’il allait commencer à enregistrer un nouvel album.

Dans ce message, il se souvient aussi de cette brève "réunion" avec Ozzy Osbourne lors des Jeux du Commonwealth à Birmingham en 2022 et rend hommage à son technicien guitare, Mike Clement, décédé en novembre.

Dans cette vidéo de 8 minutes, il explique que son propre studio est presque terminé et qu’il a hâte de commencer à travailler sur des nouveautés dans les mois qui viennent.

"Le studio est construit et tout est presque prêt," déclare-t-il. "J’attends encore quelques équipements. Et à cause de la guerre [en Ukraine], il y a eu du retard avec certaines pièces. Mais on y est presque. Dans quelques semaines, je pense que je serai prêt à commencer à travailler là, et j’ai vraiment hâte… d’écrire un nouvel album."

Cette année, nous aurons également droit aux rééditions des albums studio de Black Sabbath avec Tony Martin. Il a été le chanteur de Black Sabbath de 1987 à 1991, puis à nouveau de 1994 à 1996. On le retrouve sur les albums The Eternal Idol, Headless Cross, Tyr, Cross Purposes, et Forbidden.

A la fin de son message, il souhaite le meilleur à ses fans et évoque une éventuelle performance live dans le futur : "Bref, bonne année à tous et j’espère vous voir un de ces quatre en tournée, que cela soit pour jouer ou bien dans des conférences. Merci pour votre soutien depuis toutes ces années, cela me fait énormément plaisir."

Affaire à suivre, donc…