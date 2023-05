Tony Hawk reprend "Wish" de Nine Inch Nails avec Trent Reznor et un groupe au casting quatre étoiles.

Le skateboarder professionnel américain a donné un coup de pouce à la carrière de nombreux groupes alternatifs qui ont contribué à la bande-son de son célèbre jeu vidéo, Pro Skater.

L'année dernière, Tony Hawk avait organisé un festival de skateboard, de musique et de jeux vidéo appelé Weekend Jam, avec en tête d'affiche Modest Mouse, Descendents et Devo (via Kerrang !).

Aujourd'hui, le skateur a fait équipe avec Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails, pour enregistrer une version collaborative du single de 1992 du groupe, "Wish", pour la chaîne YouTube "Mikey And His Yuke".

Tony Hawk, qui a chanté sur la cover, apparaît sur son skateboard dans les visuels de style DIY qui l'accompagnent. Reznor, quant à lui, fait une apparition comique en tentant de traverser la route.

Le morceau contient également des contributions d'anciens et d'actuels membres de The Dillinger Escape Plan (Ben Weinman), The Bronx (Brad Magers), Every Time I Die (Ryan Leger) et bien d'autres encore.