Tonifier sa langue pour faire disparaitre les apnées du sommeil ?

Au-delà de ses performances acrobatiques, la manière dont la langue fonctionne et se positionne peut avoir des effets assez méconnus sur tout notre organisme, y compris sur notre santé.

Dans le cas de l’apnée du sommeil par exemple, on se rend compte de l’importance de cet organe. En effet, les difficultés à respirer pendant la nuit peuvent être provoquées par l’écrasement de la partie arrière de la langue, qui entraîne un ronflement et éventuellement une fermeture des voies respiratoires.

Au lieu de se tourner vers un traitement classique, notamment via une solution technologique telle que la C-PAP (un respirateur à porter la nuit), il est aussi possible de réapprendre à faire fonctionner sa langue grâce à des séances d’entraînement chez un(e) logopède. En effet, la succion d’une tétine ou de ses doigts dans l’enfance a pu retenir la langue et empêcher le développement harmonieux du système respiratoire. Grâce à la rééducation, la langue devient plus tonique et la respiration par le nez est facilitée. Ce qui permet dans certains cas de lutter efficacement contre l’apnée du sommeil.