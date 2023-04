Toni Nadal optimiste quant à la participation de Rafael Nadal à Roland-Garros

Toni Nadal, oncle et entraîneur de Rafael Nadal, a assuré mardi sur la télévision espagnole TVE qu'"il ne manque pas grand chose" à Rafa, actuellement blessé à une hanche, pour revenir à la compétition et viser un 14e sacre à Roland-Garros, dans un mois.

"Rafael est en train de se soigner, il ne manque pas grand chose pour qu'il revienne à la compétition. Mais cela n'a pas été possible pour lui d'être présent sur ce tournoi (à Madrid, NDLR). C'est l'un des tournois qui l'enthousiasment le plus, mais on devra attendre une année de plus" pour le voir sur le Masters 1000 de Madrid, a précisé Toni Nadal dans un bref entretien accordé à TVE.

"Évidemment, il n'arrivera pas avec une très bonne préparation (à Roland Garros, NDLR), on ne doit pas se voiler la face. Je crois qu'il n'a plus disputé aucun match depuis le 10 janvier, et avant il n'avait pas beaucoup joué en compétition non plus. Mais je crois que Rafael sait revenir en forme assez rapidement", a ajouté Toni Nadal, optimiste.