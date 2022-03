Toni Morrison, The Bluest eye : un roman sans concession

Si vous vous intéressez à l'Histoire des noirs américains, à l'évolution des moeurs de la société américaine en général, vous ne pouvez pas passer à côté de Toni Morrison. Pour vous donner un petit aperçu, elle a obtenu le Prix Pulitzer, le Prix Nobel de Littérature, bref la liste est longue. Mais si la bonne dame n'avait pas écrit son tout premier roman en 1970, le racisme aux États-Unis envers les noirs aujourd'hui serait sûrement comment dire... à peine amoché !



Toni de son vrai nom Chloé Ardelia Wofford prend l'habitude de faire mouche dès son plus jeune âge. À son arrivée en primaire, elle est la seule fillette noire de l'école, et surtout la seule à savoir déjà lire, par exemple.



Finalement toute sa vie va se dérouler un peu comme ça, entre galère et excellence quoi. À l'âge de 36 ans elle a déjà essuyé quelques batailles, notamment un divorce compliqué, elle se retrouve seule à New-York à élever ses deux enfants, MAIS à côté de ça elle a une belle promotion : elle devient directrice d'édition chez Random House (une des cinq plus grandes maisons d'éditions aux États-Unis).



Elle se retrousse les manches et s'attaque à la littérature afro-américaine, qui à l'époque il faut le dire, ne pèse pas bien lourd côté diffusion. Elle fait éditer les biographies de Mohamed Ali, d'Angela Davis, l'ensemble des oeuvres de Toni Cade Bambara, de Wole Soyinka ...



Et on ne sait pas trop comment Toni Morrison trouve le temps à ce moment-là de sa vie pour écrire des petits textes, des nouvelles dans un groupe très informel de poètes inconnus, dans une des salles vides de l'Université Howard. Ses copains l'encouragent, la pousse à tirer le fil d'une nouvelle qu'elle a présenté un soir, en s'inspirant d'une conversation qu'elle a eu avec une amie d'enfance noire, qui avait parlé de son envie d'avoir les yeux bleus.



Et là, Toni se lève tous les jours à 4h du matin pour écrire, sachant que derrière, les gosses et le boulot doivent suivre ! C'est comme ça que naît son premier roman " The Bluest eye ", traduction : " l'Oeil le plus bleu ".

Ça ne marche pas très fort, l'éditeur ne tire que 700 exemplaires. Mais un critique du New-York Times est épaté par son récit, sa prose, sa capacité à retranscrire l'Histoire, le folklore, le cauchemar que la Grande Dépression a laissé derrière elle. C'est le début de la reconnaissance pour cette auteure majeure.



Et puisque la plume de Toni Morrison ne fait aucune concession, elle est aussi bien acclamée que fustigée. Forcément, elle tranche dans le lard du racisme, de l'inceste, de la pédophilie, du passé esclavagiste des États-Unis : autant de bagages sympas que la société n'a absolument pas envie de venir récupérer à l'accueil.



Bref vous l'aurez compris ce premier roman " The Bluest eye " s'attire les foudres des Républicains en particulier, qui tenteront tout au long de la carrière de Toni Morisson, de censurer ses oeuvres dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires, de l'effacer de l'espace public tout simplement. Mais ce sera aussi la naissance d'une femme de lettres admirable, qui encore aujourd'hui, bien après sa mort, est encensée par le monde entier...