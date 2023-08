Toni Kroos furieux après le départ de Gabriel Vega, 21 ans, pour l’Arabie saoudite : "C’est gênant..."

Où, et surtout quand, s’arrêtera la razzia saoudienne pendant ce mercato estival ? Depuis quelques semaines, la question mérite d’être posée. Une à une les (ex) stars du continent européen cèdent en effet aux offres mirobolantes venues d’Arabie saoudite. Mais alors que la plupart de ces joueurs sont plutôt vieillissants, un petit gars de 21 ans pourrait, lui, méchamment changer la donne.

Peu de gens l’avaient vu venir ce transfert-là. Surtout pas les observateurs attentifs du Celta Vigo qui voyaient en ce Gabri Veiga, un médian de 21 ans, le futur de la sélection espagnole.

Taulier de l’équipe première du Celta depuis 2021, Veiga enchaînait en effet les bonnes prestations avec l’équipe galicienne… au point d’avoir tapé dans l’oeil des plus grandes écuries européennes. Au début de ce mercato estival, on annonçait en effet un intérêt grandissant du Real Madrid ou de Naples, pour ne citer que ces deux clubs-là.

Mais il y a quelques heures, surprise, le gourou des transferts Fabrizio Romano ayant de son côté affirmé que le joueur allait lever les voiles en direction de… l’Arabie Saoudite et de Al-Ahli, club de Roberto Firmino ou de Riyad Mahrez, notamment.

"Here we go" a ainsi titré le journaliste, confirmant (quasi) officiellement que le transfert était bouclé et entérinant ainsi le tout premier départ d’un joueur "en pleine force de l’âge" pour l’Arabie Saoudite.

Sans surprise, ce choix a fortement été commenté et critiqué sur les réseaux sociaux. Notamment par… Toni Kroos, le vétéran du Real Madrid. Passé par là, l’Allemand a commenté le post de Romano d’un simple "Embarrassing" (gênant) sans équivoque.

De quoi résumer la pensée générale de la plupart des amoureux du football…