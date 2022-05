Toni Brogno : le Diable Rouge, devenu vendeur "vedette" du Decathlon de Châtelineau

Toni a voulu prouver à un espoir du Sporting que ce ne sont pas les chaussures qui font le joueur. "Le jeune attaquant m’a dit : "Coach c’est quoi tes godasses ?" J’ai dit qu’elle venait du magasin de sport où je travaillais. Il m’a dit : "Ce sont des biesses godasses ?" J’ai dit oui mais je te propose de faire un petit concours".

Un petit concours sous le regard amusé des autres espoirs. Et qui a tout de suite mis la pression sur l’attaquant avec ses chaussures fluos d’une célèbre marque de sport. "Je lui ai dit. Il y a un gardien. Un centreur à gauche. Un centreur à droite. Ils vont centrer. Tu reprends de volée en une touche. Si le centre est mauvais on recommence. Ses copains l’ont chauffé. Je lui ai laissé l’honneur. Première balle, il shoote au-dessus. Deuxième balle le gardien l’arrête. Je fais le même exercice. Je marque les deux buts. Je lui dis, tu vois ce ne sont pas les godasses qui font le joueur. Tu as payé 350 euros et tu n’as pas mis de but. J’ai payé 35 euros et j’ai marqué deux fois. Je lui ai dit : tu as compris ou tu n’as pas compris ?'".

Toni a donc réussi à merveille sa reconversion. Entre le magasin, les entraînements de foot et les matchs des jeunes qu’il suit le week-end, il aime passer du temps à faire son nouveau sport favori, le padel, et cela tous les vendredis avec son frère Dante et quelques autres amis.