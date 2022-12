Ton ballon, il vient d’où ? (Hors-jeux, épisode 4)

Pour cette édition de la Coupe du monde au Qatar, Adidas est l’équipementier officiel. Ce sont les équipes d’Adidas qui ont conçu le ballon officiel. Le ballon a même un nom, il s’appelle Al Rhila. Al rhila, ça veut dire "le voyage".

Mais est ce qu’il est possible de remonter toute la chaîne de la conception de ce ballon ? Est-ce qu’il est possible de savoir où il est conçu, où se trouve la matière première et si tous les intermédiaires travaillent dans des conditions décentes avec un revenu suffisant ?

Et jusqu’où peut-on pousser l’exigence de transparence des entreprises ?

C’est à ces questions qu’on a tenté de répondre pour ce 4e épisode de ton podcast Hors-jeux.