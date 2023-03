Tomorrowland Winter attend 22.000 festivaliers à la station de l’Alpe d’Huez : quel impact écologique ?

La troisième édition du festival de musique électronique Tomorrowland Winter se déroulera du 18 au 25 mars dans la station française de l’Alpe d’Huez. Les billets ont été entièrement vendus, et 22 000 visiteurs sont attendus pour assister aux performances de DJ mondialement connus, tels que Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix et Axwell, qui se produiront sur huit podiums différents. Cependant, la question de l’impact écologique d’un événement de cette envergure se pose.

Selon M. Guilhem-Ducléon, consultant spécialiste du monde de la culture ayant travaillé pour la première édition du festival en 2019, le bilan carbone d’un événement est principalement lié aux transports des personnes et du matériel. Attirer autant de festivaliers de l’étranger, qui viennent souvent en avion, vers un site d’altitude où l’accès est fréquemment embouteillé, "cela a un coût écologique énorme", affirme-t-il au journal Le Monde. Il énumère également d’autres caractéristiques du festival, telles que les allées et venues des camions nécessaires pour installer et démonter les plateaux et chapiteaux dans la station, les scènes construites sur les pistes en amenant le matériel par hélicoptère, l’utilisation de groupes électrogènes qui fonctionnent au fioul pour fournir de l’électricité (en partie seulement), et de vastes surfaces chauffées pour accueillir les concerts.

Samuel Valensi, coauteur d’un rapport sur l’impact carbone des festivals pour le groupe de réflexion The Shift Project, estime que la fête ne doit pas s’arrêter, mais plutôt s’adapter. Il suggère de réserver ce genre d’événement à l’été, de cibler une clientèle qui vienne de moins loin et puisse venir en train, et de privilégier l’accessibilité et la proximité des grandes villes. Il s’interroge également sur le système des "party flights", ces vols en avion festifs promus par l’organisateur pour acheminer les festivaliers de Bruxelles.

Les organisateurs de Tomorrowland ont pris des mesures pour réduire l’impact environnemental du festival, telles que le tri des déchets, l’utilisation de confettis biodégradables et l’élimination des couverts et verres en plastique à usage unique. Cependant, selon les experts en bilan carbone, ces efforts ne suffisent pas à compenser l’impact global du festival sur l’environnement. Le maire de l’Alpe d’Huez, Jean-Yves Noyrey, a souligné que les 21 000 festivaliers présents correspondent à peu près à une semaine de vacances scolaires.

Fiona Mille, la directrice de l’association environnementale Mountain Wilderness, estime que la montagne ne devrait pas être utilisée comme simple toile de fond pour des concerts. Elle est choquée par le montant du soutien financier public accordé à l’événement et suggère que des actions plus durables pourraient être envisagées pour l’avenir.