Tomorrowland tire déjà un bilan positif de ses trois week-ends "plus magiques que jamais"

Alors que la dernière journée du festival de musique électronique est encore en cours, les organisateurs de Tomorrowland tirent déjà un bilan positif des trois week-ends festifs, qu'ils qualifient d'"uniques" et de "plus magiques que jamais". Les bourgmestres de Boom et de Rumst, en province d'Anvers, se sont également dits satisfaits que le festival ait pu être relancé après deux années marquées par le coronavirus, mais espèrent revenir à deux week-ends de fête l'année prochaine.

"À quelques heures de la fin du festival, il semble que nous puissions nous en souvenir comme d'une édition tranquille. Ce troisième week-end a constitué un défi supplémentaire pour de nombreux acteurs, mais aussi pour les habitants. Grâce à une coopération professionnelle au-delà des frontières, tout s'est bien passé", ont déclaré Jeroen Baert (bourgmestre de Boom, N-VA) et Jurgen Callaerts (bourgmestre de Rumst, N-VA).

Revenir à deux week-ends pour 2023

Les bourgmestres espèrent poursuivre sur cette lancée en 2023, mais à nouveau durant deux week-ends. "La mobilité et la pollution sonore restent les traditionnels points d'attention. L'utilisation de drones était par ailleurs nouvelle pour nous. Leur plus-value a clairement été démontrée, notamment dans le cadre de la prévention des incendies et du contrôle des foules. Ils représentent un défi supplémentaire que nous souhaiterions examiner de plus près avec les autorités aéronautiques en 2023", ont-ils ajouté.

Les organisateurs de Tomorrowland se réjouissent déjà de ces trois week-ends festifs. "Nous avons bien entendu encore une journée de festival bien remplie devant nous, et un flux de 38.000 campeurs demain, mais jusqu'à présent, tout s'est super bien passé", a déclaré la porte-parole Debby Wilmsen. "Grâce à l'excellente collaboration avec les communes de Boom et de Rumst, la province d'Anvers, les différentes autorités, la police et les services médicaux et, surtout, à l'engagement extraordinaire et passionné de tous nos collaborateurs, partenaires et fournisseurs, ainsi qu'à l'affection et la confiance de nos voisins, ces trois week-ends uniques sont devenus plus magiques que jamais."

Le festival Tomorrowland s'est déroulé pour la première fois sur trois week-ends. Au total, quelque 600.000 visiteurs ont foulé le sol du parc de loisirs De Schorre. Quelque 38.000 festivaliers ont séjourné au camping Dreamville chaque semaine.