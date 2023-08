Tomorrowland est à nouveau le meilleur festival selon les lecteurs de DJ Mag

Tomorrowland a été désigné meilleur festival de musique au monde par les lecteurs du magazine DJ Mag pour la troisième fois consécutive. Cette nouvelle a été annoncée mercredi.

"Nous sommes très heureux de recevoir une fois de plus cette reconnaissance du public, des festivaliers et des lecteurs de DJ Mag", ont commenté Manu et Michiel Beers, les fondateurs de Tomorrowland.

Plus de 100.000 lecteurs de DJ Mag votent pour leur festival préféré et, comme en 2019 et 2022 (il n'y a pas eu d'élection en 2020 et 2021 en raison de la crise du coronavirus), Tomorrowland sort vainqueur. "Nous attendons déjà avec impatience le 20e anniversaire l'année prochaine, mais nous nous préparons d'ores et déjà à revenir au Brésil dans quelques semaines", soulignent les frères Beers.

Une nouvelle édition de Tomorrowland Brasil débutera en effet dans 50 jours, à Itu, au Brésil. Avec 180.000 visiteurs, le festival affiche complet. L'affiche comprend notamment Felix Jaehn, Nina Kraviz, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Henri PFR, Netsky, Paul Kalkbrenner ou encore Martin Garrix.