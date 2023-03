Tommy Wiseau, auteur du pire film de tous les temps, revient avec le prometteur "Big Shark"

La bande d’annonce Big Shark vient de sortir. Et quand on connaît l’homme à l’origine de ce film, on sait qu’on peut s’attendre à du lourd !

Tommy Wiseau s’est fait connaître grâce à son film The Room, sorti il y a vingt ans. Considéré comme l’un des pires navets de tous les temps, il est devenu tellement culte qu’un film (The Disaster Artist) lui a été consacré en 2017. Il revient sur sa création, son tournage et parle de la vie du réalisateur, incarné par James Franco.

Depuis 2003, Tommy n’était plus repassé derrière les caméras. Il avait participé à la production de quelques courts-métrages qui n’ont pas fait de bruit. Mais le réalisateur est enfin de retour ! Il revient avec Big Shark, un film d’horreur dramatique sur les requins. Ne vous attendez pas à un remake des Dents de la mer, mais plutôt à un dérivé de Sharknado. L’histoire met en scène Georgie, Tim et Patrick, trois pompiers qui sont chargés de sauver les citoyens de la Nouvelle-Orléans d’un requin géant tueur.

Tommy Wiseau avait publié une bande d’annonce du film sur sa chaîne en 2019, mais sa sortie avait plusieurs fois été reportée depuis. Big Shark est prévu pour août 2023.