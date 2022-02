Tomer Sisley s’explique à propos de la fin de la série "Balthazar"

La semaine dernière, dans l’émission 50min Inside, l’acteur de la série " Balthazar " évoquait les différents projets de son planning : la réalisation de " Largo Winch 3 ", la création d’une nouvelle série policière, et comme il l’affirme dans l’interview pour Télépro : " On ne devrait pas tarder à attaquer le tournage de la cinquième et dernière saison de " Balthazar ".

Des propos qui ont inquiété les fans de la série… Que les téléspectateurs se rassurent ! L’acteur de " Largo Winch " est revenu sur sa déclaration dans Télépro : "J’ai dit un truc assez maladroit, je voulais dire "la dernière saison en date". Je n’ai même pas commencé à tourner, loin de moi l’idée d’arrêter la série. C’est évident que la série va arrêter un jour, peu de séries font cinq saisons. On pourrait continuer à en faire d’autres. Je le fais pour les fans qui sont nombreux. Je ne veux pas les décevoir, je travaille très dur pour ne pas faire des choses déjà vues."

Ne vous en faites pas, la cinquième saison ne signe pas l’arrêt définitif de la série. Comme le précise l’acteur, la fin de la saison n’est même pas encore écrite, il est possible que la série dure dix saisons.

" Balthazar " reste un vrai plaisir pour Tomer Sisley. Il explique dans une interview pour Télé-Loisirs : " Ce plaisir, je le tire de la multitude des curseurs sur lesquels je peux jouer. Balthazar est un personnage très complexe. En fait, il y a plein de Balthazar. Le Balthazar tout seul chez lui souvent triste et nostalgique ; le Balthazar coquin et taquin avec Hélène ; le Balthazar de l’Institut médico-légal bienveillant avec ses subordonnés. En tant qu’acteur, ce que l’on recherche, c’est de pouvoir se mettre des choses sous la dent. Et Balthazar, c’est du pop-corn à jouer ! ".

En attendant, vous pouvez découvrir les nouveaux épisodes de " Balthazar " tous les jeudis sur La Une et en replay sur Auvio.