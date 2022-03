Tomer Sisley : "Les scénaristes de 'Balthazar' ont créé ce personnage en pensant à moi"

Tomer Sisley est bluffant dans le rôle de Balthazar tant son jeu semble si naturel. L'acteur de 47 ans trouve lui-même que ce personnage lui colle à la peau et à raison : "Les créateurs de la série ont créé ce personnage en pensant à moi".

"Puis quand je me suis approprié le rôle, je l'ai adapté à moi. On a changé deux trois petits détails, notamment c'était un personnage qui devait cramer la vie par les deux bouts. Pour illustrer cela, les scénaristes avaient pensé à un personnage qui se torcherait la gueule tous les soirs et qui enchaînerait les conquêtes différentes très régulièrement. Je leur ai dit qu'il y avait d'autres manières de cramer la vie par les deux bouts, par exemple prendre un petit peu trop de risques dans les pratiques un peu extrêmes ou quand il faut sauver quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui me ressemblent beaucoup dans Balthazar. Je n'ai pas beaucoup de travail à faire" révèle-t-il.