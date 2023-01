" Tomber du monde " aux Halles de Schaerbeek

Créée au Théâtre de Liège, cette pièce de la compagnie Ersatz s’appuie sur la figure iconique du début du XXe siècle, Fridtjof Nansen qui fut explorateur, océanographe, homme d’État, Prix Nobel et diplomate à l’origine du premier outil juridique pour apatrides : le passeport Nansen.

La metteuse en scène Camille Panza s’inspire librement des carnets de bord du Norvégien tenus lors de sa traversée du Groenland, son expérience auprès des Inuits, son exploration polaire, ainsi que les discours et rapports de la Société des Nations. S’y ajoutent contes et folklores scandinaves mixés à des éléments sonores, visuels et dessinés récoltés lors d’un périple en Norvège.

Il en ressort un spectacle tressé d’écritures plurielles, à la fois musical, chorégraphique et technique, élaboré dans une arborescence axée autour du mouvement et du dialogue entre l’être humain et les territoires.

Le spectacle Tomber du monde est à voir aux Halles les 8 et 9 février.