Tombé à cause d'un chien, Yves Lampaert s'énerve : "laissez-les à la maison"

Sur les routes du Tour de France ce jeudi, Yves Lampaert et Steven Kruijswijk ont chuté en début d'étape. La faute... à un chien. Le coureur belge s'est exprimé sur son compte Instagram en demandant aux gens de laisser leurs chiens à la maison.

Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais pas forcément sur les routes du Tour de France. Alors que l'étape qui menait les coureurs vers l'Alpe d'Huez venait de commencer depuis cinq kilomètres, Yves Lampaert et Steven Kruijswijk ont été victimes d'une chute, heureusement sans conséquence. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit que la cause de cette chute est la présence d'un chien qui a traversé la route alors que le peloton allait passer juste devant lui.

Sur son compte Instagram, Lampaert a réagi à une photo de lui montrant une blessure à l'arrière de sa cuisse droite : "Chute à cause d'un chien dans le peloton. Après l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, s'il vous plaît gardez votre chien à la maison."