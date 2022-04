Tomb Raider : les nouvelles aventures de Lara Croft tourneront sous l’Unreal Engine 5

Peu de détails ont fuité sur cette nouvelle aventure, qui marquera le retour de Lara Croft après Shadow of the Tomb Raider sorti en 2018. La série, qui a célébré ses 25 ans l’année dernière, sera prochainement dans l’actualité avec la sortie de Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sur Switch dans le courant de l’année.