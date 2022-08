Tomb Raider : le possible coming out de Lara Croft ?

Si cette rumeur sur la potentielle relation romantique entre Lara et un personnage féminin se révèle fondée (ou non), les réactions sur un possible coming out de l’aventurière ne se sont pas fait attendre sur les réseaux. Notamment Twitter, qui, à l’image de la série Dallas, est un univers impitoyable.

N’en déplaise aux personnes qui râlent à cor et à cri que cette caractéristique est, je cite, "inutile" ou que "le jeu serait victime du wokistan", il est indéniable que les scénaristes et développeurs ne vont pas plier à cause de quelques bébés cadum sur les réseaux. Car oui, il faut savoir vivre avec son temps.

Si dans les anciens opus de Tomb Raider, surtout les premiers des années 90, Lara pouvait être perçue comme une femme plantureuse et charmeuse, la cassure de cet archétype avait pu se remarquer lors de la sortie de Tomb Raider Legend en 2007 ainsi que dans les opus qui s’ensuivent. Moins de sensualité, moins de clichés axés sur la femme, plus de baston. Et c’était cool. Ici, avec l’annonce d’une potentielle relation romantique lesbienne, les réseaux se déchaînent, une fois de plus. Et, au final, ça ne dérange que les détracteurs.