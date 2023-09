Tomates farcies à la volaille, mozzarella et coulis de tomates

Préparation

Préchauffez le four à 180°.

Évidez 4 tomates et coupez leurs chapeaux afin de pouvoir les farcir par la suite. Disposez-les sur une plaque de cuisson avec un filet d’huile d’olive. Assaisonnez avec du poivre et une pincée de sel. Faites cuire pendant 15-20 minutes.

Coupez les 4 autres tomates restantes, l’ail et les oignons en morceaux et disposez-les dans un plat pour le four. Ajoutez-y également les chapeaux et l’intérieur des tomates à farcir. Assaisonnez le tout avec un filet d’huile d’olive, le cumin, une pincée de sel et du poivre. Faites cuire pendant 30 minutes. Après la cuisson, mixez le tout au blender (égouttez-les d’abord si elles ont rendu trop d’eau). Passez au chinois et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Pendant ce temps, coupez la mozzarella en petits cubes et ciselez finement le basilic.

Dans une poêle, faites revenir le haché de volaille avec un filet d’huile d’olive. Après 5 minutes, ajoutez-y 3-4 c à s de sauce tomate, les morceaux de mozzarella et le basilic. Laissez cuire pendant 5 minutes supplémentaires.

Farcissez les tomates avec le mélange volaille/mozzarella. Accompagnez-les avec du riz et de la sauce tomate.