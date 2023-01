Tomates, aubergines, pommes de terre : de potentielles armes contre le cancer

Une piste potentiellement prometteuse dans la mesure où une grande partie l'enjeu de la recherche actuelle dans la lutte contre le cancer consiste à trouver un traitement capable de neutraliser les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines des patients, ce que des traitements comme la chimiothérapie ou la radiothérapie ne sont pas en mesure d'apporter.

"Dans l'ensemble, les mécanismes précis de l'action glycoalcaloïdes dans les organismes restent à élucider. Des recherches supplémentaires doivent être menées pour explorer de nouvelles thérapies anticancéreuses plus sélectives et moins toxiques et améliorer l'efficacité des méthodes de traitement appliquées car le cancer reste l'une des principales causes de décès dans le monde", concluent les auteurs de l'étude.