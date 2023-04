Tomaso Albinoni, le compositeur célèbre pour un adagio qu’il n’a pas composé

Comme l’explique Augustin Lefebvre dans son podcast Retour vers le classique, l’Adagio d’Albinoni a été utilisé dans de nombreux films, pour accentuer la tristesse et le côté dramatique d’une scène. C’est ce que l’on voit, par exemple, dans Le Procès d’Orson Welles en 1962, dans La Rage de Pasolini, dans Rollerball, film de science-fiction qui invente un sport ultra-violent ; dans le film de guerre Gallipolli et plus récemment dans le drame Manchester by the sea. Le thème de l’œuvre a également été fortement repris dans la chanson, notamment chez Tino Rossi, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Lara Fabian ou encore les Doors, dans An American Prayer.

Et on ne pouvait pas vous laisser sans parler d’une autre évocation de l’Adagio d’Albinoni au cinéma : la mention de l’œuvre par Jean-Claude Dusse, dans Les Bronzés, lorsqu’il évoque sa rupture avec une femme et sa tentative, infructueuse, de suicide.