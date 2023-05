Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, intègre le Conseil d’administration d’Anderlecht

Tomas Van Den Spiegel va intégrer avec effet immédiat le Conseil d’administration du RSC Anderlecht, a rapporté Het Laatste Nieuws lundi soir.

L’ancien international belge en basketball et actuel CEO de Flanders Classics devient membre du Conseil d’administration au nom de Mauvavie, la société fondée par Wouter Vandenhaute et Geert Duyck via laquelle les deux hommes ont acheté des parts du RSCA.

Le Conseil d’administration du club bruxellois s’est réuni lundi soir afin d’évaluer les résultats de la saison où Anderlecht n’a pas réussi à se qualifier pour les playoffs, terminant à la 11e place en Pro League. Le propriétaire Marc Coucke, le président non-exécutif Wouter Vandenhaute et le directeur sportif Jesper Fredberg étaient tous les trois présents.

Selon Het Laatste Nieuws, la réunion a duré trois heures dans une ambiance constructive. "Les discussions ont été animées dans une ambiance sereine", a déclaré Vandenhaute au quotidien flamand, ajoutant que le plan sportif de Jesper Fredberg pour la saison prochaine a été présenté et approuvé. "C’est maintenant aux actionnaires d’entamer des discussions dans les prochains jours pour que Fredberg obtienne les moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre ce plan sur le marché des transferts cet été."