Tom Villa au festival "Namur is a joke" le 25 mars avec son spectacle "Les nommés sont…"

Tom Villa était l’invité du 8/9 pour son one man show Les nommés sont…, qu’il jouera sur la scène du Caméo dans le cadre du festival Namur is a joke le 25 mars.

À 33 ans, il a fait mille choses. Humoriste, comédien, homme de télé et de radio, Tom Villa a participé aux émissions Salut les terriens, Surprise surprise ou Touche pas à mon poste. Il incarne aussi Aurélien dans la série Munch, aux côtés d’Isabelle Nanty. Actuellement il tourne une série pour TF1 et présentera son spectacle au festival Namur is a joke.

Comme son nom l’indique, Les nommés sont… prend la forme d’une cérémonie de remise de prix, avec tous les codes de ce type d’événement : smoking, pupitres, prix, catégories, et même le magnéto des disparus. Mais a priori moins de discours interminables. "C’est moins long, moins chiant, et plus drôle", promet Tom Villa.

Derrière des intitulés de prix classiques, Tom Villa raconte la société à sa façon, et aborde divers sujets comme l’écologie, les médias ou le racisme. Avec une nouveauté spécialement pour sa cérémonie : la carte des cons. "On a la carte pour les personnes à mobilité réduite, la carte handicapés […]. C’est assez injuste parce que les cons n’ont rien pour prouver qu’ils le sont", explique-t-il.

Tom Villa jouera son spectacle Les nommés sont… au Caméo le 25 mars pour le festival Namur is a joke, qui se déroule du 23 au 26 mars.