"Tom" une pièce qui aborde la thématique du placement d’enfants pour les enfants

Tout au long de cette semaine, la RTBF met le spectacle vivant à l’honneur et c’est ce que nous avons choisi de faire également dans Outside en vous proposant un spectacle qui s’adresse aux plus de 10 ans et qui est sobrement intitulé Tom.

Tom est un spectacle de la Cie La Tête à l’Envers avec Frédérik Haugness, Yasmine Laassal, Félix Matagne et Paul Mosseray. Mis en scène par Olivier Lenel. On y parle des familles d’accueil et des difficultés que peuvent rencontrer des enfants placés pendant leur jeunesse, notamment à l’heure de devenir eux-mêmes parents. Ceci dit, la pièce nous apprend que ces difficultés sont surmontables.

Mais comment faire pour parler d’adoption et de familles d’accueil en restant fidèle à ce que vivent les enfants et les familles ? Peut-être en ayant vécu soi-même cette situation. Stéphanie Mangez, qui a écrit la pièce, est une sœur d’adoption. Quand elle était plus jeune, sa famille a accueilli un petit garçon. Il vivait en institution et il a commencé par venir le week-end, pendant les vacances, jusqu’à s’installer dans la maison familiale.

Et Stéphanie Mangez a noté que cet accueil avait toujours suscité beaucoup de questions autour d’elle ; quelle est la place de ce petit garçon dans la famille, est-ce qu’elle le considérait comme un " vrai " frère, autant que ses frères de sang ? Ils sont tous adultes aujourd’hui, mais c’est un sujet qui reste évidemment d’actualité et qui peut intéresser un public assez large.

Dans la pièce, le petit Tom est devenu grand, il va devenir père et comme il n’a pas de re-père, puisqu’il n’a pas connu le sien, il est en pleine panique.

Alors un flash-back nous fait remonter dans le temps jusqu’à son enfance où on le voit arriver dans sa famille d’accueil où il y a Achille, qui a le même âge que lui. Tom a toujours des liens avec sa mère, mais parfois il va la voir et elle ne répond pas, il fugue un peu et puis plus, avec toutes les tensions que cela génère dans sa famille d’accueil.

On va comprendre, au fil de la pièce, tout ce qu’il a traversé, enduré et comment il est arrivé jusqu’ici. Comment il va pouvoir surmonter sa panique, aussi, et prendre lui-même sa place de père. Et on verra que le lien avec son frère d’accueil est une base solide sur laquelle il peut s’appuyer pour mieux se déployer.

Cette pièce sera jouée ce dimanche à 15h aux Riches-Claires, elle a aussi fait l’objet d’une édition chez Emile Lansmann.

Elle s’adresse aux plus de 10 ans, parce qu’il y a des flash-backs, des métaphores et que les trop jeunes enfants risquent de passer un peu à côté. Ceci dit, les parents peuvent toujours faire la traduction simultanée.

Et si vous n’avez pas l’occasion d’aller aux Riches-Claires, sachez que la pièce est aussi disponible sur Auvio.