Tom Rensonnet sur le podium du Junior WRC en Grèce : "Le contrat est rempli, je rêve de rempiler pour une saison !"

Tom Rensonnet (Ford Fiesta Rally3), le pilote du RACB National Team engagé en Junior WRC, a connu, comme de nombreux concurrents, une semaine très mouvementée en Grèce.

Le Verviétois, copiloté par Louis Louka, a *pour la deuxième fois en cinq courses réussi à monter sur le podium, puisqu'il a bouclé ce Rallye de l'Acropole à la troisième place en Junior WRC.

"C'est plutôt pas mal, on aurait signé des deux mains pour un tel résultat avant le début du rallye, rappelle Tom Rensonnet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. C'est très cassant, il faut gérer son effort. On a fait une bonne première journée, c'est encourageant, mais samedi, c'était très long et très difficile : une crevaison, une perte des freins... C'était du sport ! Deux podiums en cinq courses cette saison, c'est satisfaisant : nous étions les moins expérimentés, on découvrait une quatre roues motrices, le Mondial, la terre... Ce n'était pas facile, je suis donc très content et très satisfait. Je rêve de repartir pour une saison, je suis très reconnaissant envers le RACB. On a fini tous les rallyes et on a montré une belle évolution, c'est ce qui avait été demandé. Je pense que le contrat est rempli. En gestion de course, en maturité et en expérience, on en a beaucoup appris. Le maître mot pour les années à venir, c'est de rouler, j'ai encore beaucoup de retard à ce niveau par rapport aux autres. Si on revient l'an prochain, il faudra essayer de jouer la victoire : on ne peut pas stagner 10 ans en Junior WRC !"