Tom Rensonnet excité pour ses débuts en WRC : "On se dit 'qu'est-ce que je fais ici ?!'... puis 'waw !'"

En WRC, certains ne font pas les choses à moitié. C’est le cas de Tom Rensonnet, qui effectue en Suède ses grands débuts en championnat du monde des rallyes. Le pilote belge de 24 ans, sacré chez les juniors en Belgique l’an dernier, s’engage avec une Ford aux couleurs du RACB National Team.

"Je ressens un grand sentiment de satisfaction. Je tiens encore à remercier le RACB, toute la Fédération et les partenaires pour cet immense privilège. On est très excité, il y a un peu de stress aussi. On découvre tout : le WRC, la Ford, la neige", introduit le Verviétois. Son histoire a débuté avec un billet de dix euros, modeste montant qu’il fallait débourser pour participer au test. "C'est unique ! On était novice, on a participé à ce volant RACB rally en se disant ‘pourquoi pas’. Au final, trois ans après, on est dans une WRC en Suède. C'est une très belle histoire entre le RACB et nous, j'espère que ça va continuer longtemps !", raconte-t-il à notre micro.

"Ca fait beaucoup de découvertes ce week-end, on est clairement là pour apprendre. Terminer le rallye, ce sera déjà un beau challenge. Ca va être bénéfique pour le reste de la saison. On veut s'améliorer et pouvoir faire quelques bons temps le dimanche. La plus grande difficulté ? Les ornières suite aux passages des WRC1 et WRC2. On doit aussi découvrir la neige et les quatre roues motrices. Avec le support M-Ford et RACB, on est bien suivi. Ca va bien fonctionner, on n'en doute pas", narre notre compatriote.

Dans cette catégorie Junior WRC, Tom Rensonnet sera opposé au Belgo-Luxembourgeois Grégoire Munster. "On se parle beaucoup. Il nous aide, mais il ne donne peut-être pas tous les filons (sourire). On ne devra pas se comparer à lui, il a plus de 100 rallyes, nous à peine 20. Il y a une belle énergie avec tous les juniors. Notre objectif, c'est de diminuer l'écart au kilomètre à la fin du rallye… Avant le départ du shakedown, je pensais un peu à tout. On se dit 'qu'est-ce que je fais ici ?!' puis 'waw !'. C'est qu'on le mérite. Voir partir le WRC juste devant nous, c'est unique aussi. L'atmosphère, l'accueil des Suédois : c'est incroyable", s’émerveille-t-il.