Tom Rensonnet, deuxième en Junior WRC : "Un podium dès notre deuxième course... on vit quelque chose d'extraordinaire"

Le Rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde des rallyes (WRC), a souri à un pilote belge : Tom Rensonnet a décroché la deuxième place dans la catégorie Junior WRC.

"On a fait une bonne course dans l'ensemble, on n'a pas fait d'erreur. On a essayé de faire une course intelligente, de prendre de l'expérience. On est très satisfait, on aurait signé des deux mains pour ce résultat avant la course. On a essayé de s'améliorer de spéciale en spéciale. On avait presque une voie royale car plusieurs concurrents ont rencontré des problèmes. On a eu un souci dimanche, peut-être un dysfonctionnement au niveau de la jauge de carburant. On a dû s'arrêter plusieurs fois en spéciale pour la rallumer. Ca nous fait perdre la 1ère place. On est 2e à 30 secondes, mais on peut être satisfait", a-t-il souri à notre micro.

Et le représentant du RACB National Team d'ajouter : "On a progressé en gestion, surtout dans les difficultés des rallyes sur asphalte avec peu d'adhérence et beaucoup de graviers. Il y avait énormément de pollution, beaucoup de grosses cordes, il fallait toujours un peu improviser. On possède le moins d'expérience, mais on parvient toujours en fin de week-end à être avec les premiers du groupe. Le domaine où je dois encore progresser ? Je détaille trop mes notes, surtout sur ce genre de courses où ça tourne tout le temps. Je me prends trop la tête donc je ne suis pas assez concentré sur les choses importantes. Ca peut me ralentir."

"Notre prochaine course, ce sera la terre en Sardaigne. On apprend chaque fois. Je me réjouis d'essayer, on va encore apprendre beaucoup. Je suis très fatigué, mais on vit quelque chose d'extraordinaire. Un podium dès notre 2e course, je pense que peu avaient imaginé ça, même nous. On peut être fier du travail réalisé", a-t-il aussi indiqué.