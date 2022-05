Tom Pidcock troque le Giro pour sa Mountain Bike et se prépare à viser un triplé arc-en-ciel

Les ambitions de Pidcock – vainqueur du Giro espoirs en 2020 - sur les Grands Tours sont repoussées à plus tard. "Pour faire le Giro, il devait être constant sur 21 jours et après ce qu’il s’est passé cet été, on n’en était pas certains", a expliqué son entraîneur.

Malade ou en méforme, le coureur de 22 ans a alterné les hauts et le bas sur route cette saison. Et alors que l’équipe Ineos ambitionne surtout la victoire finale avec Richard Carapaz au Giro, Pidcock et son entourage ont préféré se tourner vers d’autres objectifs.

C’est donc loin de la route que le talentueux Britannique va s’illustrer prochainement. Dès le week-end prochain, il sera au départ de la manche de Coupe du monde de Mountain Bike d’Albstad en Allemagne avant de disputer celle de Nove Mesto. Histoire de prendre du plaisir et de prendre des points UCI pour être bien placé aux départs des championnats du monde au mois d’août.