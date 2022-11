Tom Pidcock se joint à van Aert et van der Poel pour le cyclocross d’Anvers : "Mais difficile de rivaliser"

Le premier duel de la saison entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel sera finalement un affrontement à trois. Thomas Pidcock va lui aussi participer au cyclocross d’Anvers ce dimanche dans le cadre de la 8e manche de Coupe du monde de cyclocross.

Si Wout van Aert entamera sa saison dans les labourés par le rendez-vous anversois, il s’agirait du troisième rendez-vous dans la boue pour Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a réalisé un retour fracassant dimanche dernier à Hulst aux Pays-Bas pour sa 1ère sortie de la saison hivernale. Samedi lors du Superprestige de Boom, il répétera ses gammes une nouvelle fois avant de retrouver son meilleur ennemi van Aert.

Tom Pidcock a de son côté repris la compétition depuis le 19 novembre. Septième du Superprestige de Merksplas, il est ensuite monté dans les tours à Overijse (2e) en Coupe du monde avant de s’imposer au trophée X20 de Courtrai samedi dernier. Le Britannique aurait pu signer une deuxième place à Hulst derrière van der Poel mais a été contraint à l’abandon dans le dernier tour.

Champion du monde en titre, Pidcock retrouvera donc ses illustres prédécesseurs Wout van Aert – sacré en 2016, 2017 et 2018 – et Mathieu van der Poel – sacré en 2019, 2020 et 2021.