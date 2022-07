Tom Pidcock s’impose au sommet de l’Alpe d’Huez, Jonas Vingegaard résiste aux attaques de Tadej Pogacar

Le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), 22 ans, a remporté en solitaire ce jeudi la douzième étape du Tour de France disputée sur la distance de 165.1 kilomètres entre Briançon et l’Alpe d’Huez.

Le grimpeur sud-africain Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) a terminé à la deuxième place, alors que le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome (Israel-Premier Tech), 37 ans, a fait preuve de panache en passant à l’attaque. Il a fini en troisième position.

Dans le groupe des favoris, Tadej Pogacar (UAE Emirates) a tenté à deux reprises de distancer le nouveau maillot jaune, Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), sans succès. Ils ont terminé dans le même temps, aux cinquième et sixième places.

Tom Pidcock, sacré Champion Olympique du mountain bike à Tokyo en 2021 a animé la journée, en descente comme en montée, et s’est montré le plus véloce dans les 21 virages du col le plus "folklorique" du Tour de France en plaçant son accélération décisive à plus de dix kilomètres du sommet.

Plus d’un an après sa seule victoire chez les professionnels, Tom Pidcock a pleinement profité du "bon de sortie" accordé par le peloton pour aller décrocher un succès de prestige dès son premier Tour de France, pour sa deuxième saison dans le peloton.

Le début de l’étape, lancée au pied du Galibier, l’un des trois cols du jour, a été animé par une échappée de cinq hommes, dont le Belge Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). Un autre coureur de l’équipe belge, Louis Meintjes, est revenu sur le groupe de tête en compagnie de Giulio Ciccone à cinq kilomètres du sommet.

Derrière, les Britanniques Tom Pidcock et Chris Froome ont fait la descente du Galibier et sont revenus sur les sept hommes de tête dans le Télégraphe.

La situation a évolué dans le Col de la Croix de Fer, long de… 29 kilomètres : Tom Pidcock a accéléré à un peu plus de cinq kilomètres du sommet, seuls Chris Froome, Giulio Ciccone, Neilson Powless et Louis Meintjes ont réussi à l’accompagner. Dans le peloton, par contre, rien n’a bougé.

Dès les premiers lacets de l’Alpe d’Huez, Neilson Powless et Chris Froome ont semblé en difficulté. Tom Pidcock en a profité pour placer son attaque décisive, alors que Wout van Aert, lui, s’est relevé à dix kilomètres de l’arrivée après avoir une nouvelle fois très bien travaillé pour Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar a tenté sa chance à trois reprises de distancer son adversaire dans les quatre derniers kilomètres, mais il n’a pas réussi à décrocher le maillot jaune danois.