Tom Pidcock : "Chris Froome est une légende et je l’ai battu sur l’Alpe d’Huez"

Tom Pidcock est un ovni. Déjà champion olympique de VTT et champion du monde de cyclo-cross, le coureur de 22 ans vient d’ajouter une étape du Tour de France à son palmarès. Le Britannique a décroché ce jeudi la 12e étape après s’être imposé en solitaire au sommet de l’Alpe d’Huez.

Premier Tour de France et première étape dans la poche de Tom Pidcock. "Pas mal hein ?", s’est exprimé le coureur d’Ineos à l’interview. "On avait l’idée d’aller dans l’échappée ce matin. J’ai assez perdu de temps hier pour avoir plus de liberté aujourd’hui. Je savais que je devais tenir dans le Galibier pour revenir dans la descente. Si je n'avais pas pu descendre aussi vite, je n'aurais pas pu revenir. Tout s’est déroulé parfaitement aujourd’hui".

"C'est l'une de mes plus belles expériences", a poursuivi Pidcock à propos de la montée de l'Alpe d'Huez. "C’est irréel. Quand vous êtes au milieu de tous ces gens, avec des drapeaux… c’est une expérience qu’on ne peut vivre ailleurs qu’ici, sur le Tour de France".

En plus de sa victoire au sommet de l’Alpe d’Huez, le Britannique s’est imposé devant… Chris Froome, tout un symbole : "C’était super. On a roulé un bon moment rien qu’à deux. C’est une légende et je l’ai battu au sommet de l’Alpe d’Huez. Il n’est plus aussi rapide qu’avant mais c’est toujours Chris Froome".