Tom Pidcock beau perdant : "Mon ambition est toujours de gagner mais Remco était incroyablement fort"

Il a été le dernier à tenir tête à Remco Evenepoel. Mais même lui a finalement dû lâcher. Dans le sillage du Belge, Tom Pidcock a dû baisser pavillon dans la Côte de Cornemont pour laisser filer Remco vers une 2e victoire consécutive sur Liège-Bastogne-Liège. Arrivé dans un petit groupe avec Ben Healy et Santiago Buitrago, l’Anglais a finalement trouvé les ressources nécessaires pour arracher une belle 2e place. Alors, fier ou déçu après l’arrivée ?

"C’était très difficile aujourd’hui. Enfin bon, c’est toujours difficile, il n’y a pas de course facile. Dans La Redoute, je gérais un peu mon effort, je savais que je pouvais revenir dans la descente, mais dans l’ascension qui a suivi, j’étais vraiment à la limite. Je pouvais tenter de tout donner mais en prenant le risque de tout perdre, j’ai préféré attendre pour viser la 2e place. Je finis 2e, donc l’objectif est atteint" confiait-il, frigorifié par les conditions difficiles et l’effort fourni, au micro de Jérôme Helguers.

Le petit format britannique en profite pour complimenter son rival du jour et narrer l’attaque décisive du Belge : "Mon ambition est toujours de gagner, je veux gagner mais Remco était incroyablement fort aujourd’hui. C’est mon premier podium sur un Monument donc je suis heureux. Comment ça s’est passé au moment de son attaque ? Il m’a demandé de passer un relais mais j’ai refusé. Donc, il a mis le turbo et il est parti. J’ai cette course dans les pattes. Je n’ai pas toujours eu de la chance ici, donc c’est de bon augure."